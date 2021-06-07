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На железнодорожном вокзале можно будет сделать ПЦР-тест. Потребуется предоставить билет или другой документ, подтверждающий выезд

07.06.2021 18:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На железнодорожном вокзале Минска с 10 июня заработает лаборатория по тестированию на COVID-19 методом ПЦР для пассажиров поездов, сообщает Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Исследования будут проводиться с 10 июня на территории железнодорожного вокзала (левое крыло со стороны гостиницы) по предварительной электронной записи. Запись на проведение тестирования открывается каждую пятницу с 9:00 на шесть дней следующей недели (кроме воскресенья).

Режим работы лаборатории: понедельник — пятница с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 12:00. Технический перерыв с 12:00 до 13:00. Выдача результатов исследований на следующий день после забора материала с 9:00 до 11:00. Результаты за субботу будут выдаваться в тот же день с 16:00 до 17:00.

Для проведения исследования необходимо иметь:

  • копию паспорта (страница с пропиской и страницы 31—33);
  • копию билета или другого документа, подтверждающего выезд;
  • документ, подтверждающий оплату теста.

Для граждан Беларуси цена ПЦР-теста — 39,80 рубля. Для иностранцев — 57,58 рубля.

Срок действия результата анализа зависит от требований страны, в которую вы въезжаете.

Информацию о работе лабораторий в национальном аэропорту, на железнодорожном вокзале и по адресу Бровки, 13 можно узнать в рабочие дни по телефону (8 017) 319-69-84 с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00.

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Теги: Минск
 
 
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На железнодорожном вокзале Минска с 10 июня заработает лаборатория по тестированию на COVID-19 методом ПЦР для пассажиров поездов, сообщает «Минский городской центр...
 
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