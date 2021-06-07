Завтра дорожает топливо. Чем обусловлены новые цены?

Источник материала: Onliner

С 8 июня 2021 года стоимость топлива на автозаправочных станциях увеличивается. По информации «Белнефтехима», «изменение цен на моторное топливо обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти».

Концерн уточнил, что среднее значение нефтяных котировок с 1 по 4 июня 2021 года достигло 70 долларов США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 г. выросло на 27,5 процента. А цены на моторное топливо в Беларуси с начала года увеличены на 8,1 процента.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,86 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,96 руб., АИ-98-К5-Евро — 2,18 руб., ДТ — 1,96 руб.

В последний раз стоимость топлива поднималась 2 июня.