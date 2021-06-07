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«Наша цель, такая, может быть, первая, - сделать Россию такой евроизированной страной, чтобы доллар был замещен евро, и я думаю, что у нас для этого есть все основания», - сказал Тимофеев, выступая в ГосДуме.

«Нужна большая комплексная работа, чтобы двинуть всю экономику дальше от доллара, что, по сути, позволит нам избежать санкций и сделает мир на самом деле более демократичным», - заявил Тимофеев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минфин объявил о планах убрать доллар из обращения в России В качестве одной из мер возможны директивы для госкомпаний.

Об этом, как сообщает, заявил в понедельник директор департамента контроля за внешними ограничениями МинфинаДоллар, по его словам, планируется вытеснить как из ликвидности банковской системы, так и из валютно-обменных операций.Для этого «нужны стимулы», подчеркнул Тимофеев, добавив, что они могут быть разными, но «находясь в рыночной экономике, мы не можем приказать: перестаньте пользоваться долларами».В качестве одной из мер возможны директивы для госкомпаний, сообщил чиновник.Речь идет именно о «регуляторных стимулах», пояснили слова Тимофеева в пресс-службе Минфина. «Никаких запретов такие стимулы включать не могут - только экономические методы», - подчеркнуло ведомство.Российские власти взяли курс на дедолларизацию в 2014 году - после того, как аннексия Крыма и война в Донбассе запустили спираль санкций и разговоры о жестких мерах вплоть до нефтегазового эмбарго и отключения от системы SWIFT.ЦБ практически полностью ликвидировал вложения в американский госдолг и снизил долю доллара в резервах до 20%, хотя в целом мировые центробанки держат в американской валюте 60% ЗВР (по данным МВФ).Долю внешних займов в долларах за 7 лет удалось сократить с почти половины до 37%, а доля доллара в торговле сырьем, достигавшая 80%, к концу 2020 года упал ниже 50% впервые в современной истории.Но несмотря на статистические успехи, «политически мотивированная дедолларизация сверху» затронула лишь сферы, поддающиеся прямому госконтролю, отмечает главный экономист ING по России и СНГТак, доля доллара в сбережениях частного сектора, включая валютные депозиты физлиц и иностранные активы бизнеса, не изменилась и составляет те же 45%, что и в докрымские времена.Что касается дедолларизации экспорта, то она происходит по большей части на бумаге: декларируемого перехода на торговлю в евро и юанях не видит Московская биржа, где доля доллара в валютных торгах достигает 87%. По сравнению с 2014 годом этот показатель снизился всего на 2 процентных пункта, а в последние два года и вовсе растет, подсчитали в ING.Это происходит потому, что компании-экспортеры, получив выручку в евро в Европе, конвертируют евро в доллары и здесь продают их за рубли, рассказал в понедельник Тимофеев.Ряду крупных корпорация отказаться от долларовых транзакций сложно в принципе. Так, у «Роснефти», например, на 31 марта 2021 года было 23 млрд долларов долга в американской валюте. За последние 12 месяцев компания нарастила вложения в долларовые активы на балансе более чем вдвое - с 4,6 до 11,2 млрд долларов, следует из ее отчетности.