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«Различные цифровые платформы, социальные сети и мессенджеры <…> при определенных условиях могут выступить источником дестабилизации любого общества и ресурсом давления на государственную власть»,- сказал Крутских.

«Регулирование интернета исключительно частным сектором, где нивелирована роль государств, являющихся гарантом прав и свобод своих граждан и играющих основную роль в вопросах экономики, безопасности и стабильности критической информационной инфраструктуры, уже давно обнаружило свою неэффективность», - заявил Крутских.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России хотят ввести госуправление интернетом Страх перед интернетом у российских властей резко вырос после массовых протестов в Беларуси.

Об этом, как сообщает, заявил в понедельник директор департамента международной информационной безопасности МИД РоссииПо его словам, интернет превращается в платформу для «политических манипуляций».Россия, по словам дипломата, последовательно выступает за интернационализацию управления интернетом и повышение роли государств в этом процессе.Напомним, президент РФв 2019 году заявил, что интернет является «изобретением спецслужб» Запада, которые «там сидят и все слушают и накапливают оборонную информацию». В марте 2021-го Путин сказал, что интернет может привести к разрушению общества изнутри, если его не подчинить законам морали.Страх перед интернетом у российских властей резко вырос после массовых протестов в Беларуси, в результате которых едва не рухнул державшийся четверть века режимВ ноябре в ГосДуму был внесен законопроект о блокировке иностранных интернет-ресурсов, цензурирующих российскую госпропаганду, а в марте Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter, обвинив соцсеть в неудалении запрещенного в РФ контента.В мае ведомство пригрозило применить аналогичные меры к Google, который, по оценке РКН, не удаляет из поисковой выдачи до 30% ссылок на противозаконную информацию.5 тысяч вменяемых Google противоправных материалов приходятся на YouTube, из них 3,5 тысячи - с призывами к экстремизму и более 900 запрещенных судом, сообщили в РКН.