ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В России хотят ввести госуправление интернетом

07.06.2021 18:41 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В России хотят ввести госуправление интернетом
Иллюстративное фото
Частный сектор не справляется с эффективным регулированием интернета, и поэтому должна повышаться роль государства в управлении сетью.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил в понедельник директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.

По его словам, интернет превращается в платформу для «политических манипуляций».

«Различные цифровые платформы, социальные сети и мессенджеры <…> при определенных условиях могут выступить источником дестабилизации любого общества и ресурсом давления на государственную власть»,- сказал Крутских.


Россия, по словам дипломата, последовательно выступает за интернационализацию управления интернетом и повышение роли государств в этом процессе.

«Регулирование интернета исключительно частным сектором, где нивелирована роль государств, являющихся гарантом прав и свобод своих граждан и играющих основную роль в вопросах экономики, безопасности и стабильности критической информационной инфраструктуры, уже давно обнаружило свою неэффективность», - заявил Крутских.


Напомним, президент РФ Владимир Путин в 2019 году заявил, что интернет является «изобретением спецслужб» Запада, которые «там сидят и все слушают и накапливают оборонную информацию». В марте 2021-го Путин сказал, что интернет может привести к разрушению общества изнутри, если его не подчинить законам морали.

Страх перед интернетом у российских властей резко вырос после массовых протестов в Беларуси, в результате которых едва не рухнул державшийся четверть века режим Александра Лукашенко.

В ноябре в ГосДуму был внесен законопроект о блокировке иностранных интернет-ресурсов, цензурирующих российскую госпропаганду, а в марте Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter, обвинив соцсеть в неудалении запрещенного в РФ контента.

В мае ведомство пригрозило применить аналогичные меры к Google, который, по оценке РКН, не удаляет из поисковой выдачи до 30% ссылок на противозаконную информацию.

5 тысяч вменяемых Google противоправных материалов приходятся на YouTube, из них 3,5 тысячи - с призывами к экстремизму и более 900 запрещенных судом, сообщили в РКН.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страх перед интернетом у российских властей резко вырос после массовых протестов в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
На железнодорожном вокзале можно будет сделать ПЦР-тест. Потребуется предоставить билет или другой документ, подтверждающий выезд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by