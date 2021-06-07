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Савелий Дубовик. Фото: ВКонтакте

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отчисленный за политику из БГУ студент арестован на 15 суток за «сопротивление» Изъяли технику, а также тетрадь с гербом «Погоня».

1 июня отчислили с факультета прикладной математики и информатики БГУ. Причиной стало задержание в день начала процесса над студентами-политзаключенными. Тогда Савелия приговорили к штрафу в 100 базовых величин. За это парень получил второе предупреждение в вузе, что и стало причиной отчисления.В тот же день, когда об исключении Дубовика исообщили СМИ, парня задержали прямо на улице. Потом его привезли домой, где провели осмотр. Изъяли технику, а также тетрадь с гербом «Погоня».На следующий день парня осудили на 15 суток административного ареста, якобы за сопротивление при задержании.