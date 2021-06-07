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Отчисленный за политику из БГУ студент арестован на 15 суток за «сопротивление»

07.06.2021 18:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Отчисленный за политику из БГУ студент арестован на 15 суток за «сопротивление»
Савелий Дубовик. Фото: ВКонтакте
18-летнего Савелия Дубовика приговорили к аресту на 15 суток. Процесс происходил во Фрунзенском суде Минска.

Савелия Дубовика 1 июня отчислили с факультета прикладной математики и информатики БГУ. Причиной стало задержание в день начала процесса над студентами-политзаключенными. Тогда Савелия приговорили к штрафу в 100 базовых величин. За это парень получил второе предупреждение в вузе, что и стало причиной отчисления.

В тот же день, когда об исключении Дубовика и Ольги Войтович сообщили СМИ, парня задержали прямо на улице. Потом его привезли домой, где провели осмотр. Изъяли технику, а также тетрадь с гербом «Погоня».

На следующий день парня осудили на 15 суток административного ареста, якобы за сопротивление при задержании.
 
Теги: Минск
 
 
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