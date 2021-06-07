Источник материала: UDF



Фото: instagram.com / @tamaragloba

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тамара Глоба предсказала серьезные перемены в июле всем знакам зодиака Близнецы могут огорчиться из-за сорванного отдыха и его придется отсрочить.

По мнению астролога, июль 2021 года окажется весьма конфликтным. Первое, на что следует обратить внимание всем знакам — цифры. Нумерология поможет определить удачные и неудачные дни. Так, успешными для начинаний окажутся 4, 15, 19 и 29 июля. Неблагоприятными считаются 2, 10, 17, 24 и 31 июля. В этом времясоветует остаться дома и не планировать ничего важного.Представителей всех знаков зодиака в июле ждут яркие и эмоциональные события. Те, кто привык сдерживаться и не проявлять чувства, начнут выражать любовь и признание. Пары решат связать себя узами брака, а одинокие знаки обретут вторую половинку. При этом в карьерном и финансовом плане серьезных изменений в июле ждать не стоит.Так, Овны рискуют испортить отношения с близкими родственниками, поэтому Глоба советует направить усилия на решение уже имеющихся конфликтов. Тельцам рекомендуется обучаться новому, возможно обрести хобби. Также в июле им выпадет шанс реализовать задумки.Близнецы могут огорчиться из-за сорванного отдыха и его придется отсрочить. Однако, по словам астролога, переживать на этот счет не стоит, Судьба компенсирует вовремя несостоявшееся путешествие новым, приятным знакомством. Для Раков июль окажется наиболее странным месяцем. Их запредельная радость столкнется с унынием окружающих. Некоторые обстоятельства рискует выбить из колеи представителей этого знака, хотя и поспособствует внутриличностному росту.Львам астролог советует найти помощника по реализации творческих задумок. Их ждут серьезные жизненные перемены, которые поддержат близкие. Большинство представителей этого зодиакального круга ожидает успех. Девы могут столкнуться с изменой любимого. Женщинам рекомендуется отправиться в путешествие с возлюбленным только вдвоем, игнорируя всяческие предложения провести отдых в большой компании.Благополучным месяц, по предсказанию Тамары Глобы, будет у Весов. Скорпионам лучше посвятить все время работе. Усилия, приложенные в этом месяце, окупятся с лихвой. Стрельцы погрязнут в бытовых вопросах.Козерогам не стоит делать крупные покупки. С деньгами лучше быть аккуратнее. Водолеям Тамара Глоба советует как следует отдохнуть. А Рыбам стоит осторожнее выбирать людей, которым вы захотите рассказать все секреты.