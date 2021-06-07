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Ученые изобрели новый способ получения электричества
Источник материала: Партизан
Специалисты Массачусетского технологического института открыли новый способ получения электричества с помощью углеродных нанотрубок, говорится в публикации на портале научной информации Phys.org
"Жидкость, органический растворитель, вытягивает электроны из частиц, генерируя ток, который может быть использован для управления химическими реакциями или для питания микро - или наноразмерных роботов", - говорится в сообщении.
В результате появляется возможность заниматься электрохимией без проводов, отмечается в публикации,
"Этот механизм новый, и этот способ получения энергии совершенно новый", - приводятся в сообщении слова Майкла Страно, профессора химического машиностроения Carbon P. Dubbs в Массачусетском технологическом институте.
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Специалисты Массачусетского технологического института открыли новый способ получения электричества с помощью углеродных нанотрубок, говорится в публикации на...
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