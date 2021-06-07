Головченко рассказал об экономическом эффекте союзных программ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подписание союзных программ официальными Минском и Москвой окажет положительный эффект на экономику Беларуси. Причем, речь не только о краткосрочной перспективе, но и будущем развитии государства. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко.

«Это очень серьезные отраслевые программы, в рамках которых отраслевые регуляторы будут гармонизировать свое законодательство, свои практики и выбирать лучшие практики с обеих сторон. При этом, даже достигая единых правил налогового регулирования, мы сохраняем изъятия для обеих сторон с учетом особенностей национальной экономики», – отметил он.

Эти документы сохранят возможность для каждой страны влиять на развитие отраслей и экономики с помощью налоговых интересантов. Над союзными программами правительства Беларуси и России работают с 2019-го года. Их подписание ожидается не позднее осени.

В белорусском правительстве уверены, что развитие экономических отношений с партнерами по ЕАЭС И СНГ позволит минимизировать ущерб от санкций Евросоюза.