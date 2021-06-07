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Чемпионат Европы по футболу – 2021: расписание матчей

07.06.2021 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

16-й чемпионат Европы по футболу будет идти ровно месяц: с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Изначально он был приурочен к 60-летию первого турнира, однако помешала пандемия: в УЕФА приняли решение перенести континентальное первенство с 2020-го на 2021-й год.

В чемпионате примут участие 24 сборные. 20 команд были определены в рамках квалификации чемпионата Европы, еще четыре – в плей-офф Лиги наций УЕФА 2018/19.

Любопытно, что в группе F собрались действующие чемпионы мира (Франция), Европы (Португалия) и предыдущие чемпионы мира (Германия).

На групповом этапе будут сыграны 36 встреч, еще 15 состоятся в рамках плей-офф на вылет.

Матчи чемпионата Европы примут 11 городов Старого Света: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург и Севилья.

В России сыграют 7 встреч: Санкт-Петербург – второй главный город турнира. Первый – Лондон, который примет на стадионе "Уэмбли" 8 встреч, в том числе решающие – оба полуфинала и финал.

Матч открытия состоится в Риме на "Стадио Олимпико". Встретятся сборные Италии и Турции.

Зрители на матчи турнира будут допущены, однако на большинстве игр, включая полуфиналы и финал, заполняемость трибун составит не более 50 %.

Послами ЕВРО стали именитые футболисты из 12 стран, в том числе россиянин Андрей Аршавин, испанец Хаби Алонсо, француз Тьерри Анри, англичанин Пол Гаскойн, итальянец Алессандро Дель Пьеро, немец Юрген Клинсманн, португалец Луиш Фигу и другие – всего 48 человек.

Талисманом турнира определили мальчика Скиллзи, который любит фристайл и уличный футбол.

 
 
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16-й чемпионат Европы по футболу состоится 11 июня – 11 июля 2021 года в одиннадцати городах континента. Расписание матчей главного футбольного события Старого Света –...
 
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