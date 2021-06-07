Бизнесмен Мазепин заявил о непричастности к финансированию NEXTA – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский бизнесмен белорусского происхождения Дмитрий Мазепин сообщил в понедельник, что непричастен к финансированию Telegram-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими.

"Что касается главного вопроса – финансирование NEXTA. Не указано имя и фамилия, однако, действительно, были сказаны имена и факты, источники. Это компания, которая имеет название "Урал", компания, которая является конкурентом Гуцериева, и про встречи в Польше я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям "Уралкалий" и "Уралхим", в которых есть название "Урал". Ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал ", – сказал он.

Кроме того, предприниматель сообщил о вероятных встречах с бизнесменом Михаилом Гуцериевым в Польше.

"То, что касается якобы имевших место встреч в Польше. Во время COVID очень сложно приехать куда-то ... Чтобы тебя не заметили, особенно, когда нужны специальные разрешения. И мне неприятно говорить про финансирование Telegram-канала не потому, что это противоречит все-таки моим взглядам", – отметил Мазепин.

На ситуацию отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, он как-то должен разъяснить, или белорусская сторона разъяснить, о ком идет речь. Наверное, Протасевич говорил о ком-то другом", – сказал он.

Сообщения о возможной причастности Мазепина к финансированию Telegram-канала появились после заявления сооснователя медиа Романа Протасевича на белорусском государственном канале ОНТ.

"То есть там [на PayPal] прямо было указано название, в интернете. И точно помню, что я пришел к выводу о том, что владелец этой компании – известный достаточно российский олигарх. Но интерес даже не в этом. Самый интересный момент в том, что этот человек прямой конкурент другого известного бизнесмена Михаила Гуцериева…", – сказал Протасевич.

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