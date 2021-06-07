|
Бизнесмен Мазепин заявил о непричастности к финансированию NEXTA – видео
07.06.2021 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский бизнесмен белорусского происхождения Дмитрий Мазепин сообщил в понедельник, что непричастен к финансированию Telegram-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими.
"Что касается главного вопроса – финансирование NEXTA. Не указано имя и фамилия, однако, действительно, были сказаны имена и факты, источники. Это компания, которая имеет название "Урал", компания, которая является конкурентом Гуцериева, и про встречи в Польше я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям "Уралкалий" и "Уралхим", в которых есть название "Урал". Ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал ", – сказал он.
Кроме того, предприниматель сообщил о вероятных встречах с бизнесменом Михаилом Гуцериевым в Польше.
"То, что касается якобы имевших место встреч в Польше. Во время COVID очень сложно приехать куда-то ... Чтобы тебя не заметили, особенно, когда нужны специальные разрешения. И мне неприятно говорить про финансирование Telegram-канала не потому, что это противоречит все-таки моим взглядам", – отметил Мазепин.
На ситуацию
Сообщения о возможной причастности Мазепина к финансированию Telegram-канала появились после заявления сооснователя медиа Романа Протасевича на белорусском государственном канале ОНТ.
"То есть там [на PayPal] прямо было указано название, в интернете. И точно помню, что я пришел к выводу о том, что владелец этой компании – известный достаточно российский олигарх. Но интерес даже не в этом. Самый интересный момент в том, что этот человек прямой конкурент другого известного бизнесмена Михаила Гуцериева…", – сказал Протасевич.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский предприниматель Дмитрий Мазепин прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о причастности к финансированию признанного в Беларуси экстремистским...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)