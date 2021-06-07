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Топливо снова дорожает в Беларуси – уже 16-й раз с начала года
07.06.2021 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн - Sputnik. Автомобильное топливо дорожает в Беларуси, сообщили в концерне "Белнефтехим".
Стоимость литра на АЗС со вторника, 8 июня, будет такой:
Как пояснили в концерне, повышение цен связано с продолжающимся ростом мировых котировок нефти: их среднее значение с 1 по 4 июня составило 70 долларов за баррель, относительно январского уровня котировки выросли на 27,5 процента.
"Цены на моторное топливо с начала года увеличены на 8,1 процента", – уточнили в "Белнефтехиме".
Отметим, что это уже 16-е повышение цен на топливо в текущем году: в предыдущий раз они менялись
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С начала 2021 года цены на моторное топливо в Беларуси возросли на 8,1 процента, уточнили в профильном концерне.
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