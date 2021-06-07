Топливо снова дорожает в Беларуси – уже 16-й раз с начала года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн - Sputnik. Автомобильное топливо дорожает в Беларуси, сообщили в концерне "Белнефтехим".

Стоимость литра на АЗС со вторника, 8 июня, будет такой:

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 86 копеек

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 96 копеек

АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 18 копеек

ДТ – 1 рубль 96 копеек

Как пояснили в концерне, повышение цен связано с продолжающимся ростом мировых котировок нефти: их среднее значение с 1 по 4 июня составило 70 долларов за баррель, относительно январского уровня котировки выросли на 27,5 процента.

"Цены на моторное топливо с начала года увеличены на 8,1 процента", – уточнили в "Белнефтехиме".

Отметим, что это уже 16-е повышение цен на топливо в текущем году: в предыдущий раз они менялись 2 июня , до этого – 12 мая, 4 мая, 27 апреля, 20 апреля, 13 апреля, 6 апреля, 29 марта, 16 марта, 10 марта, 2 марта, 23 февраля, 16 февраля, 28 января, 21 января.

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