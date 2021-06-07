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Эйсмонт рассказала, по чьей просьбе освободили представителей Союза поляков
07.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Пресс-секретарь правителя Наталья Эйсмонт прокомментировала заявления президента Польши про дипломатические усилия для освобождения трех представителей незарегистрированного Союза поляков.
– В этой истории, действительно, остаются существенные недоговоренности, и поэтому завесу тайны нужно приоткрыть. В том числе и для того, чтобы одни люди не приписывали себе заслуги других, – цитирует Эйсмонт
Он состоялся в середине апреля. Так вот вопрос освобождения некоторых деятелей белорусского Союза поляков обсуждался именно тогда. И именно Нурсултан Абишевич за них просил, после чего было принято данное решение. А вот на польском (языке) этот вопрос президент Беларуси не обсуждал ни с кем и никогда.
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