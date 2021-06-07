Глава «Беллегпрома» про секонд-хенды: «С таможней будем работать, чтобы навести порядок»

Источник материала: Onliner

Татьяна Лугина сегодня высказалась о секонд-хендах. По ее словам, несмотря на то что определенные меры регулирования были приняты, обходные пути владельцы секондов все-таки нашли. Председатель концерна «Беллегпром» считает, что таможне нужно усилить контроль за ввозом товаров.

— Что касается секонд-хендов. Мы инициировали различные варианты регулирования данного направления бизнеса: начиная от проверки на таможне, реально ли эти товары бывшие в употреблении или они стоковые, до введения дополнительных мер при входе в страну, — сказала она. — На сегодняшний день можем отметить, что внесено изменение в 774-е постановление, которое регламентирует и регулирует правила торговли такими товарами. Все наслышаны о том, что сегодня разделено: в торговом объекте разрешается торговать либо продукцией секонд-хенда, то есть продукцией бывшей в употреблении, либо стоковой.

— Понятно, мы подразумеваем где-то, что массово тот бизнес, который занимался такого рода торговлей, — они сейчас ушли все в секонд-хенды. Сегодня есть информация о том, что под видом секонд-хенда завозится стоковая продукция. Просто производители срезают бирки, и они стоковую свою продукцию реализуют как секонд-хенд.

— Мы уже эту тему обсуждали и с МАРТ, и с Госстандартом, как мы будем выявлять на полках магазина и доказывать проверяющим органам, что это стоковая продукция или это продукция б/у. Пока мы с собой договорились, что если на полке или в торговом зале не будет представлено продукции в цветовой гамме или в шкале размеров и ростов, то это якобы условно секонд-хенд.

— Мы понимаем, что сегодня секонд-хенд не может иметь 2, 3, 4 размера и, например, 2, 3, 4 цвета. Пока работаем по такой схеме и проверки идут. Сегодня мы понимаем, что в Минске, тут, и только верховными органами не справимся, по всей стране и не сможем проконтролировать, насколько правомочно работает тот или другой торговый объект. Поэтому мы активно подключаем областные комиссии по выявлению недобросовестной и недоброкачественной продукции.

— В эти комиссии входят все компетентные органы и представители МВД, госстандарта, таможни, санитарно-эпидемиологическая служба. Поэтому каждый такой коллегиальный орган будет нацелен нам в помощь выявлять случаи работы не по правилам и нормам, которые определены. Но эта работа, я вам сразу скажу, непростая.

— Я сама наблюдаю за данными магазинами и смотрю, что вроде бы мы разделили торговые ряды, но это особо не помогло массово. То есть люди нашли выход. По нашему мнению, главное место входа — это таможня.

— На мой взгляд, это только на уровне входа товаров в страну. Это будет рабочий инструмент, который бы определял, что это зашел секонд килограммами на вес. А это стоковая продукция, которая должна растаможиваться за единицу. В этом направлении будем работать и с таможней будем работать, чтобы навести порядок, чтобы в Беларусь не заходила продукция, которая не должна заходить.