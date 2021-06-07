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Россия выслала представителя интернет-регистратора RIPE NCC

07.06.2021 19:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия в понедельник, 7 июня, выслала сотрудника некоммерческой организации RIPE NCC (одного из пяти региональных интернет-регистраторов. - Ред.), гражданина Украины Алексея Семеняка.

ФСБ России заподозрила его в "разведывательно-подрывной деятельности в интересах украинских спецслужб". Семеняке закрыт въезд в РФ на 25 лет.

По версии ФСБ, кураторами украинца являлись сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые просили его помочь решить их рабочие вопросы, призванные "нанести ущерб безопасности интересам РФ". При опросе в ФСБ Семеняка сообщил, что давал консультации представителям СБУ. Он, однако, "не успел нанести ущерб внешней безопасности РФ", подчеркнули в российской спецслужбе.

Уроженец Харькова Алексей Семеняка - директор по внешним связям интернет-регистратора RIPE NCC в Восточной Европе и Средней Азии. С 1994 года он занимается сетевыми технологиями. В разные годы Семеняка работал в Deutsche Bank, "Мегафоне", "Яндексе", а с 2016 года - в RIPE NCC, где отвечал за развитие компании на постсоветском пространстве.

В интервью "Медузе" Алексей Семеняка подтвердил свою высылку из России и сообщил, что в настоящее время находится в безопасности. Комментируя обвинения ФСБ, он заявил, что общение с представителями спецслужб, из-за которого он был выслан из РФ, - просто "обычные разговоры на различных конференциях в сфере управления интернетом", которые он постоянно посещает как представитель международной организации.

 
 
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Россия в понедельник, 7 июня, выслала сотрудника некоммерческой организации RIPE NCC (одного из пяти региональных интернет-регистраторов. - Ред.), гражданина Украины...
 
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