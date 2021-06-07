"Хватить слов!" Павел Латушко заявил, что со вторника он и его сторонники будут блокировать дорогу на погранпереходе Бобровники – Берестовица

цитирует blizko.by «Мы собрались, чтобы высказать свое несогласие с тем, что творится в нашей стране. Мы требуем освободить всех политических заключенных и вернуть гражданам Беларуси право свободно перемещаться, которое режим отнял у беларусов 21 декабря 2020 года», – заявил Павел Латушко,blizko.by









«Вторая цель нашего протеста – сказать Брюсселю, что хватит слов «озабоченности», «глубокой озабоченности» и «очень глубокой озабоченности», – считает Латушко.

Напомним, акции белорусских диаспор начались 5 июня на погранпереходах в Польше и Литве.



