|
"Хватить слов!" Павел Латушко заявил, что со вторника он и его сторонники будут блокировать дорогу на погранпереходе Бобровники – Берестовица
Источник материала: Партизан
Сейчас политик находится на пограничном переходе Бобровники-Берестовица с польской стороны.
«Мы собрались, чтобы высказать свое несогласие с тем, что творится в нашей стране. Мы требуем освободить всех политических заключенных и вернуть гражданам Беларуси право свободно перемещаться, которое режим отнял у беларусов 21 декабря 2020 года», – заявил Павел Латушко,
«Вторая цель нашего протеста – сказать Брюсселю, что хватит слов «озабоченности», «глубокой озабоченности» и «очень глубокой озабоченности», – считает Латушко.
Напомним, акции белорусских диаспор начались 5 июня на погранпереходах в Польше и Литве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Хватить слов!" Павел Латушко заявил, что со вторника он и его сторонники будут блокировать дорогу на погранпереходе Бобровники – Берестовица
Сейчас политик находится на пограничном переходе Бобровники-Берестовица с польской стороны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)