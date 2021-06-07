Трендовые купальники на лето-2021. Советы телеведущей Марии Лемешевой

Источник материала: ОНТ

Несмотря на то, что лето ещё только набирает обороты, хотелось бы рассказать про те актуальные модели этого сезона, которые заслуживают вашего внимания. И таких купальников много, поскольку при взгляде на новые коллекции может создаться впечатление, что дизайнеры собрали все модные тренды разных эпох и создали из них микс. Уверяю, вам уж точно будет из чего выбрать.

Начнём с минималистичных купальников лаконичного кроя, однотонных, без декоративных элементов. Это беспроигрышный вариант на все времена.

Асимметрия также в тренде, причём как в слитных купальниках, так и в раздельных. Смотрится свежо и очень стильно. Ассиметричные купальники вернулись в моду и, надо сказать, этот тренд, похоже, задержится.

Ретро 60-х, винтажный принт, крой. Такие купальники отличаются более высокой посадкой плавок, полностью закрывая животик. Весьма выигрышная модель для тех, кто хочет скрыть некоторые особенности фигуры.

Вырезы. Скажем, один и самых удачных моделей купальников, поскольку вырез на талии, делает из, по сути, слитного купальника раздельный. Вырезы могут быть разными: глубокие вырезы в зоне декольте, по бокам, на животе и спине.

Купальник на длинных завязках. Перехлесты, завязки и переплетения в любом виде и количестве выглядят на фигуре весьма эффектно. С этим сложно поспорить. Но есть небольшой нюанс. Загар в таком купальнике ляжет по рисунку, имейте это ввиду. Если вас это не пугает, то вы будете самой большой модницей пляжа.

Купальники с оборками. Рюши, оборки и воланы сейчас можно увидеть не только на платьях, блузках и юбках. Эти элементы перекочевали и в купальники. Выглядят они довольно мило и романтично, акцентируя внимание на груди, плечах и талии, так что учитывайте это при выборе данной модели.

Кольца и колечки. Самые модные женские купальники нынешнего лета. Дизайнеры соединили пластмассовыми и металлическими кольцами детали купальника, украсили ими бикини и лиф. Словом, везде где можно было, сделав их абсолютным фаворитом.

Что же касается оттенков, то в моде сейчас преобладают зелёный, розовый, коричневый, бежевый (эффект голого тела), оттенки чёрного и оранжевого.

Желаю вам найти свою модель, а лучше не одну и чувствовать себя красивой и уверенной на любом пляже.

Автор: Мария Лемешева

Фото: Pinterest









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