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До 26°С, местами – сильные дожди и грозы: прогноз погоды на 8 июня

07.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

До 26°С, местами – сильные дожди и грозы: прогноз погоды на 8 июня

Завтра влиять на погоду будет южный циклон с центром над Украиной. Днём облачно, пройдут дожди, местами сильные и с грозами.

Во вторник ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части страны – кратковременные дожди и грозы. По востоку вероятен град. Влажность от 40% по западу до 90% по востоку. Ветер северный. Днем по востоку ожидается шквалистое усиление. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура в большинстве районов +16°C…+18°С. С учетом влажности и ветра по ощущениям на 2°С…4°С прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до +20°C в Могилевской и Гомельской областях, и до +26°C в Брестской. К вечеру от +18°C тепла по северо-востоку до +25°C по юго-западу. 

В последующие два дня сохранится влияние теплого неустойчивого воздуха. Переменная облачность. На большей части страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Преобладающая температура ночью +10°С…+15°С, днем +20°С…+27°С.

 

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Завтра влиять на погоду будет южный циклон с центром над Украиной. Днём облачно, пройдут дожди, местами сильные и с грозами. Во вторник ожидается переменная...
 
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