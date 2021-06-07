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Наталья Эйсмонт раскрыла подробности освобождения представителей Союза поляков
Источник материала: ОНТ
Пресс-секретарь Президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала заявления Президента Польши Анджея Дуды про собственные «дипломатические усилия» для освобождения трех представителей незарегистрированного Союза поляков. Её
По словам пресс-секретаря Главы государства, этот вопрос поднимался ещё в середине апреля во время встречи Лукашенко и Назарбаева.
Фото: БЕЛТА
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Пресс-секретарь Президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала заявления Президента Польши Анджея Дуды про собственные...
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