Наталья Эйсмонт раскрыла подробности освобождения представителей Союза поляков

Источник материала: ОНТ

Пресс-секретарь Президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала заявления Президента Польши Анджея Дуды про собственные «дипломатические усилия» для освобождения трех представителей незарегистрированного Союза поляков. Её цитирует БЕЛТА.

По словам пресс-секретаря Главы государства, этот вопрос поднимался ещё в середине апреля во время встречи Лукашенко и Назарбаева.

Фото: БЕЛТА

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