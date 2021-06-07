Источник материала: ОНТ

МАРТ расширил список продуктов, цены на которые будут регулироваться государством. Такие меры приняты на фоне роста мировых цен на продовольствие.





Так, по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, прирост мировых цен на продукты первой необходимости за год приблизился к 40%, то есть продукты подорожали больше, чем на одну треть, и тенденция роста сохраняется. В связи с этим Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси расширило список товаров, на которые будет распространяться ценовое регулирование. Среди них, например, крупы, мясо и мясная продукция, рыба, сладкий перец, чай и растворимый кофе.

Кроме того, документ предусматривает изменение подходов к определению цен. Торговая надбавка и надбавка импортёра на некоторые виды продуктов не должна превышать 25%. Также постановлением уточняются подходы к регулированию цен на детское питание.

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