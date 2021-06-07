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МАРТ расширил список продуктов, цены на которые будут регулироваться государством

07.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МАРТ расширил список продуктов, цены на которые будут регулироваться государством

МАРТ расширил список продуктов, цены на которые будут регулироваться государством. Такие меры приняты на фоне роста мировых цен на продовольствие.


Так, по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, прирост мировых цен на продукты первой необходимости за год приблизился к 40%, то есть продукты подорожали больше, чем на одну треть, и тенденция роста сохраняется. В связи с этим Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси расширило список товаров, на которые будет распространяться ценовое регулирование. Среди них, например, крупы, мясо и мясная продукция, рыба, сладкий перец, чай и растворимый кофе.

Кроме того, документ предусматривает изменение подходов к определению цен. Торговая надбавка и надбавка импортёра на некоторые виды продуктов не должна превышать 25%. Также постановлением уточняются подходы к регулированию цен на детское питание.

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МАРТ расширил список продуктов, цены на которые будут регулироваться государством. Такие меры приняты на фоне роста мировых цен на продовольствие. Так, по данным...
 
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