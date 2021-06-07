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Девушка увеличила губы гиалуроновой кислотой и описала страшные последствия

07.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка увеличила губы гиалуроновой кислотой и описала страшные последствия

Россиянка прошла процедуру по увеличению губ гиалуроновой кислотой и столкнулась с неприятными последствиями. Видео со своей историей она опубликовала в TikTok.

Валерия поделилась с подписчиками неудачной историей увеличения губ. Сначала она показала себя до процедуры, а затем – кадры с последствиями. Удивительно то, что первые два месяца с губами всё было хорошо, пока девушка не решила размять плотные образования, которые у нее появились после процедуры. Из-за этого у Валерии отекла верхняя губа и девушка приняла антигистаминный препарат, который на некоторое время немного снял воспаление. Но затем губы распухли ещё больше, и девушка обратилась к косметологу. Пациентке ввели гормональный препарат «Дексаметазон», который временно вернул губы к нормальному состоянию.

На следующий день губы девушки распухли больше прежнего, и Валерия вызвала скорую помощь. В конечном итоге пострадавшей ввели пятикратную дозу препарата «Лонгидаза», который используется для расщепления гиалуроновой кислоты.

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Россиянка прошла процедуру по увеличению губ гиалуроновой кислотой и столкнулась с неприятными последствиями. Видео со своей историей она опубликовала в TikTok....
 
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