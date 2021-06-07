Имена с тяжелой судьбой. Есть ли в этом списке ваше?

Источник материала: ОНТ

Многие будущие родители задумываются о том, какое же имя дать своему малышу. Иногда происходит так, что молодая мама уже с юных лет знает, как будут звать ее детей. Бывают и случаи, что существуют определенные традиции в семье, кто-то называет своего ребенка в честь родственника, но часто с этим возникают определенные сложности.

При этом важно учитывать значения имен, чтобы ваш малыш меньше сталкивался в жизни с трудностями и смог наслаждаться жизнью на полную катушку. Для этого есть сакральные значения, которые могут предопределить будущую жизнь и судьбу человека.

Самые неудачные имена для девочек



Фото: funpick.ru

Вера

Обычно такое имя сулит для девочки достаточно трудную судьбу, но при этом она будет сильна, чтобы справиться со всеми неприятностями. Однако стоит ли давать ребенку имя, которое изначально предполагает тяжелую жизнь? Обычно счастье они получают, только пройдя через большое количество разочарований и печали. И даже если они наконец-то придут к этому спокойствию, то сложно ответить, какой ценой.

Александра

Имя переводится как защитница, так часто называют мальчиков. Именно поэтому Александры будут вынуждены защищаться от всего мира и показывать черты характера, свойственные мужскому полу. Все проблемы будут взвалены на их хрупкие женские плечи. И это учитывая, что обычно представительницы данного имени не особо любят что-то делать для других, следовательно, их жизнь будет просто несносной.

Инна

Девушки с таким именем имеют достаточно сложный характер: они очень упрямы, своевольны и очень тяжело налаживают контакт с другими людьми. Главная проблема у представительниц этого имени - они постоянно наступают на одни и те же грабли.

Надежда

Имя, которое должно быть светлым и добрым, обычно является очень обязывающим. От них постоянно что-то ждут, поэтому Надям чаще всего приходится делать все, чтобы добиться внимания. Всю свою жизнь они очень требовательны к самим себе, но при этом почти не получают похвалы со стороны.

Также нужно быть осторожнее с именами Эльвира, Людмила и Тамара, ведь их жизнь тоже будет достаточно сложна из-за близких людей. Они могут сталкиваться с изменами, предательствами и ложью.

Самые неудачные имена для мальчиков



Фото: blog.karpachoff.com

Анатолий

У мальчиков с этим именем есть некоторая склонность к выпивке, а также агрессии. К тому же мальчики с таким именем чаще ломают себе что-либо из-за своего излишнего любопытства или же вспыльчивого характера.

Роман

Представители этого имени не могут полноценно заниматься одним делом, они постоянно распыляются, в том числе в попытках найти идеальную работу, жену и дом. При этом все вокруг понимают, что этот человек не будет надежным, так что он остается один.

Вадим

Люди с таким именем неугомонны, постоянно лезут во всякие передряги, чем доставляют многим людям массу проблем. Поэтому они нуждаются в серьезном контроле.

Также стоит обратить внимание на такие имена, как Адам и Юлиан, ведь их жизнь будет насыщена различными испытаниями и проблемами. Чаще всего они остаются одинокими людьми без какой-либо карьеры.

По материалам сайта passion.ru

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