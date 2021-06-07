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Экспорт организаций «Беллегпрома» с начала года вырос на 15%

07.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Экспорт организаций «Беллегпрома» с начала года вырос на 15%

Экспорт организаций «Беллегпрома» с начала года вырос на 15%. О том, какая продукция пользуется наибольшим спросом за рубежом, рассказали в концерне. 


«Беллегпром» торгует с полусотней стран. Поставки растут, прежде всего по Европе – во Францию, Словакию, Швецию. Высокий спрос сохраняется в России и странах СНГ. В ближайших планах концерна – значительно расширить присутствие в Китае. Что касается ассортимента, который больше всего востребован на внешних рынках, в лидерах по традиции продукция из белорусского льна.

В целом прибыль организаций «Беллегпрома» растет. Снизить издержки позволяет модернизация. Сейчас в отрасли реализуют семь крупных инновационных проектов. 

Экспорт организаций «Беллегпрома» с начала года вырос на 15%.

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Экспорт организаций «Беллегпрома» с начала года вырос на 15%. О том, какая продукция пользуется наибольшим спросом за рубежом, рассказали в концерне.  «Беллегпром»...
 
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