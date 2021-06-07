Пропавший 25 мая минчанин найден мертвым

Источник материала: ОНТ

Найден мертвым 24-летний парень из Минска, пропавший 25 мая. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел» в группе в «Вконтакте».

Кирилл Филанович 1997 года рождения ушел из дома по адресу ул. Матусевича, 25 мая около двух часов дня. Куда – неизвестно. В последний раз парня видели около Минского моря.

6 июня во время поисковых операций было найдено тело Кирилла. Причина смерти и её обстоятельства пока неизвестны.

Под постом в «Вконтакте» десятки людей выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Фото: angel_search

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