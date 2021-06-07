|
Пропавший 25 мая минчанин найден мертвым
Источник материала: ОНТ
Найден мертвым 24-летний парень из Минска, пропавший 25 мая. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел» в
Кирилл Филанович 1997 года рождения ушел из дома по адресу ул. Матусевича, 25 мая около двух часов дня. Куда – неизвестно. В последний раз парня видели около Минского моря.
6 июня во время поисковых операций было найдено тело Кирилла. Причина смерти и её обстоятельства пока неизвестны.
Под постом в «Вконтакте» десятки людей выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Найден мертвым 24-летний парень из Минска, пропавший 25 мая. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел» в группе в «Вконтакте». Кирилл Филанович 1997 года...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)