Новый аппарат ИВЛ получил Гродненский областной специализированный дом ребенка

Источник материала: ОНТ

Новый аппарат искусственной вентиляции легких получил Гродненский областной специализированный дом ребенка. Подарок – пример успешного сотрудничества Белорусского фонда мира, спонсоров и просто неравнодушных белорусов.





Ежегодная благотворительная акция «Дай пять добру» снова вышла в регионы. Техника – нужная. Уже три года в доме ребенка работает палата паллиативной помощи. Специалисты помогают тяжелобольным детям, которым требуется постоянная медицинская помощь и уход. Сегодня здесь находятся шесть маленьких пациентов. Сами они дышать не могут, за них это делают аппараты ИВЛ. Еще один новый занял пока свободное место, но пригодиться может в любую минуту.

Акция продолжится. В ближайшее время Белорусский детский фонд передаст еще 8 аппаратов ИВЛ в другие специализированные детские учреждения по всей стране.

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