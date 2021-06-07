В Беларуси утвержден новый государственный праздник – День народного единства

Источник материала: ОНТ

В Беларуси учреждён новый государственный праздник. 17 сентября в стране будет Днём народного единства. Соответствующий указ подписал Президент.

В пресс-службе Главы государства пояснили, что именно этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора. Дата 17 сентября навсегда закрепилась в национальной исторической традиции. Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе и стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций. Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности. Дополнительного выходного по случаю праздника не будет.

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