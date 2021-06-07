11 самых полезных примет для огородников. Что из этого реально работает?

Источник материала: ОНТ

Как известно, опытные огородники могут часами пропадать на своих участках, любовно возделывая почву и удаляя даже самую мелкую соринку. И чем больше усилий приложить, тем богаче будет урожай осенью. И все же почему у соседей на грядке настоящий овощной рай, а на собственный огород без слез взглянуть невозможно? Оказывается, существуют народные приметы, которые учат, когда стоит удобрять землю, чтобы у вас был богатый и обильный урожай.

Неудачные дни для посадки



Фото: cheltv.ru

Наши предки были полностью зависимы от урожая. Учитывая тот факт, что от региона к региону климат может меняться, это имеет прямое воздействие и на урожай. Сегодня у людей есть куча разных приспособлений и средств, чтобы решить проблемы с посадкой, однако в древности приходилось наблюдать за природой. Если явление повторялось из года в год, то оно принималось за основу в качестве надежной приметы.



Фото: klumba.guru

Приметы передавались из поколения в поколение. Таким образом они дошли до нас и сохранили свою актуальность. Если вы будете точно знать, когда стоит сажать, а когда лучше даже не смотреть в сторону огорода, то можно ожидать богатый урожай. Вот перечень нежелательных для посадки дней:

7 апреля, праздник Благовещенье;

на 51-й день после Пасхи;

не стоит сажать картошку, свеклу, морковь и любые корнеплоды в неделю перед Вербным Воскресеньем;

репу и редьку нельзя высаживать до Троицы;

категорически запрещается заниматься посадкой, если луна видна днем.

Согласно лунному календарю, о котором еще 30-40 лет назад никто ничего не знал, заниматься посадкой не рекомендуется во время новолуния и полнолуния. Считается, что в этот период выделяемая землей энергия является недостаточной для развития растений.

Когда стоит приступать к посадке?



Фото: 6cotok.org

Предвестником начала огородного сезона служили первые цветы мать-и-мачехи. Их появление означало, что пора заняться огородом: очистить участок от мусора, хорошенько перекопать и удобрить землю, чтобы спустя три недели можно было приступить к посадке. Однако у наших предков были приметы, которые посадку каждого отдельного овоща связывали с цветением определенного растения. Вот некоторые из них:

картошку стоит высаживать после того, как зацветет черемуха и бузина;

если вы хотите, чтобы у вас на огороде выросли крепкие кочаны капусты, стоит начинать посадку с 18 мая (Аксинья-капустница) и закончить до 25 июня;

сажая подсолнухи, стоит воздержаться от разговоров и смеха. Не стоит также при этом грызть семечки. Идеальным временем для посадки считается субботний вечер после захода солнца;

если вы хотите посадить морковь, дождитесь пока не зацветет орешник или осина. После этого необходимо замочить семена и оставить в таком положении на пять дней, а затем приступить к посадке;

до того, как закончится цветение мать-и-мачехи и рябины, ваш парник должен быть полностью засажен;

период с 27 мая по 2 июня считается идеальным временем для посадки огурцов.

По материалам сайта russia-gazeta.online

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