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11 самых полезных примет для огородников. Что из этого реально работает?
Источник материала: ОНТ
Как известно, опытные огородники могут часами пропадать на своих участках, любовно возделывая почву и удаляя даже самую мелкую соринку. И чем больше усилий приложить, тем богаче будет урожай осенью. И все же почему у соседей на грядке настоящий овощной рай, а на собственный огород без слез взглянуть невозможно? Оказывается, существуют народные приметы, которые учат, когда стоит удобрять землю, чтобы у вас был богатый и обильный урожай.
Неудачные дни для посадки
Наши предки были полностью зависимы от урожая. Учитывая тот факт, что от региона к региону климат может меняться, это имеет прямое воздействие и на урожай. Сегодня у людей есть куча разных приспособлений и средств, чтобы решить проблемы с посадкой, однако в древности приходилось наблюдать за природой. Если явление повторялось из года в год, то оно принималось за основу в качестве надежной приметы.
Приметы передавались из поколения в поколение. Таким образом они дошли до нас и сохранили свою актуальность. Если вы будете точно знать, когда стоит сажать, а когда лучше даже не смотреть в сторону огорода, то можно ожидать богатый урожай. Вот перечень нежелательных для посадки дней:
Согласно лунному календарю, о котором еще 30-40 лет назад никто ничего не знал, заниматься посадкой не рекомендуется во время новолуния и полнолуния. Считается, что в этот период выделяемая землей энергия является недостаточной для развития растений.
Когда стоит приступать к посадке?
Предвестником начала огородного сезона служили первые цветы мать-и-мачехи. Их появление означало, что пора заняться огородом: очистить участок от мусора, хорошенько перекопать и удобрить землю, чтобы спустя три недели можно было приступить к посадке. Однако у наших предков были приметы, которые посадку каждого отдельного овоща связывали с цветением определенного растения. Вот некоторые из них:
По материалам сайта
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Как известно, опытные огородники могут часами пропадать на своих участках, любовно возделывая почву и удаляя даже самую мелкую соринку. И чем больше усилий...
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