5+ опасных продуктов для завтрака

Источник материала: ОНТ

Кандидат медицинских наук и врач-диетолог Юлия Чехонина перечислила продукты, употребление которых на завтрак может нанести вред здоровью, пишет РИА «Новости».

1. Любую жареную пищу врач категорически запретила есть с утра, иначе ожирение может способствовать развитию атеросклероза, болезней печени, сахарного диабета.

2. То же правило – и для бекона.

3. Покупая творог, обратите внимание на его жирность. Если решили приготовить сырники, подбирайте масло для обжарки с наименьшей жирностью.

4. Фрукты и ягоды ешьте на завтрак только в качестве компонента. К недостатку белка может привести отсутствие в утреннем меню других продуктов. А еще не все могут переварить фрукты натощак, велика вероятность диареи. Поэтому добавляйте ягоды в йогурт или творог.

5. Обезжиренные продукты в первом приеме пищи не имеют особого смысла, считает врач.

Организму в небольшом количестве требуются «хорошие» жиры.

6. Бутерброды – не лучший вариант для ежедневного употребления с утра.

Фото: Pixabay.com









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