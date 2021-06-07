|
5+ опасных продуктов для завтрака
Источник материала: ОНТ
Кандидат медицинских наук и врач-диетолог Юлия Чехонина перечислила продукты, употребление которых на завтрак может нанести вред здоровью,
1. Любую жареную пищу врач категорически запретила есть с утра, иначе ожирение может способствовать развитию атеросклероза, болезней печени, сахарного диабета.
2. То же правило – и для бекона.
3. Покупая творог, обратите внимание на его жирность. Если решили приготовить сырники, подбирайте масло для обжарки с наименьшей жирностью.
4. Фрукты и ягоды ешьте на завтрак только в качестве компонента. К недостатку белка может привести отсутствие в утреннем меню других продуктов. А еще не все могут переварить фрукты натощак, велика вероятность диареи. Поэтому добавляйте ягоды в йогурт или творог.
5. Обезжиренные продукты в первом приеме пищи не имеют особого смысла, считает врач.
Организму в небольшом количестве требуются «хорошие» жиры.
6. Бутерброды – не лучший вариант для ежедневного употребления с утра.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кандидат медицинских наук и врач-диетолог Юлия Чехонина перечислила продукты, употребление которых на завтрак может нанести вред здоровью, пишет РИА «Новости». 1....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)