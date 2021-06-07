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5+ опасных продуктов для завтрака

07.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5+ опасных продуктов для завтрака

Кандидат медицинских наук и врач-диетолог Юлия Чехонина перечислила продукты, употребление которых на завтрак может нанести вред здоровью, пишет РИА «Новости».

1. Любую жареную пищу врач категорически запретила есть с утра, иначе ожирение может способствовать развитию атеросклероза, болезней печени, сахарного диабета.

2. То же правило – и для бекона

3. Покупая творог, обратите внимание на его жирность. Если решили приготовить сырники, подбирайте масло для обжарки с наименьшей жирностью.

4. Фрукты и ягоды ешьте на завтрак только в качестве компонента. К недостатку белка может привести отсутствие в утреннем меню других продуктов. А еще не все могут переварить фрукты натощак, велика вероятность диареи. Поэтому добавляйте ягоды в йогурт или творог.

5. Обезжиренные продукты в первом приеме пищи не имеют особого смысла, считает врач. 

Организму в небольшом количестве требуются «хорошие» жиры.

6. Бутерброды  – не лучший вариант для ежедневного употребления с утра.

Фото: Pixabay.com



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Кандидат медицинских наук и врач-диетолог Юлия Чехонина перечислила продукты, употребление которых на завтрак может нанести вред здоровью, пишет РИА «Новости». 1....
 
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