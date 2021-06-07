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Сотрудники «Белавиа» собирают подписи под письмом в ЕС против санкций. Руководство компании говорит, что не инициировало эту активность

07.06.2021 19:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Текст открытого письма в адрес Совета Евросоюза прислали в редакцию «Радио Свобода». В нем говорится, что авиакомпания профессионально выполняет все свои обязанности, а ограничение полетов негативно сказывается на благосостоянии работников. И в целом введение дискриминационных мер — это «наказание невиновных лиц». Это не первое письмо от имени белорусских работников в европейские институты после введения санкций.

— Письмо в адрес Совета Европейского союза подготовлено по инициативе профсоюза, основной задачей которого является отстаивание интересов сотрудников авиакомпании, — сообщили Onliner в пресс-службе «Белавиа».

Сотрудники «Белавиа» собирают подписи под письмом в ЕС против санкций. Руководство компании говорит, что не инициировало эту активность

В авиакомпании исключают возможность какого-то давления.

— Руководство авиакомпании не выступало инициатором, не участвовало в подготовке документа, не оказывало никакого влияния на работников. Процедура подписания носит абсолютно добровольный характер. Коллектив «Белавиа» — это люди, которые бок о бок прошли все трудности работы в пик пандемии и которые продолжают показывать свой профессионализм ежедневно в непростых условиях. Применять к своим сотрудникам угрозы любого характера было бы верхом бестактности со стороны вышестоящего руководства.

В феврале коллективное письмо в тот же Совет отправила Федерация профсоюзов Беларуси. Тогда они сообщили о собранных 1,13 млн подписей.

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Текст открытого письма в адрес Совета Евросоюза прислали в редакцию «Радио Свобода». В нем говорится, что авиакомпания профессионально выполняет все свои...
 
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