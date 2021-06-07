Определены соперники сборной Беларуси на ЧМ по хоккею в 2022 году. Если кому интересно, конечно

Сборная Беларуси будет играть в группе «В». Нашими соперниками станут команды Великобритании, Латвии, Норвегии, США, Швеции, Чехии и Финляндии. Все матчи пройдут в «Тампере-Арене», находящейся в одноименном городе.





В группе «А» сыграют между собой сборные Германии, Дании, Казахстана, Италии, Канады, России, Словакии и Швейцарии. Игры состоятся в Хельсинки.





Матчи чемпионата мира по хоккею в 2022 г пройдут с 13 по 29 мая.















