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Определены соперники сборной Беларуси на ЧМ по хоккею в 2022 году. Если кому интересно, конечно

07.06.2021 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стали известны составы групп на чемпионате мира по хоккею 2022 г., который пройдет в Финляндии, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Федерацию хоккея Беларуси.

Сборная Беларуси будет играть в группе «В». Нашими соперниками станут команды Великобритании, Латвии, Норвегии, США, Швеции, Чехии и Финляндии. Все матчи пройдут в «Тампере-Арене», находящейся в одноименном городе.

В группе «А» сыграют между собой сборные Германии, Дании, Казахстана, Италии, Канады, России, Словакии и Швейцарии. Игры состоятся в Хельсинки.

Матчи чемпионата мира по хоккею в 2022 г пройдут с 13 по 29 мая.
 
Теги: Минск
 
 
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Стали известны составы групп на чемпионате мира по хоккею 2022 г., который пройдет в Финляндии, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на...
 
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