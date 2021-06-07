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Льготы для бизнеса: Лукашенко обсудил развитие парка «Великий камень»

07.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Инвесторы получат льготы для ведения бизнеса в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Это коснется инвестпроектов с вложениями больше 50 миллионов долларов. Уже подготовлен соответствующий указ президента. О развитии бизнеса и новых льготах для резидентов парка говорили сегодня на совещании у Александра Лукашенко.

«Что касается кластеров, организационной структуры, если это важно и нужно – какие проблемы, мы будем идти этим путем. И второе – поддержка инновационной деятельности. Что еще нужно к тому, что уже сегодня создано? Потому что льготные условия, режим в парке очень привлекательны. Возможно, мы чего-то не создали. Исходить будем исключительно из интересов инвестора и интересов нашей экономики, государства, общества. Что мы получим дополнительно?», – отметил глава государства.

В числе новых направлений работы парка: производство медицинской продукции, биофармацевтика, создание центра традиционной китайской медицины, а также активное применение технологий 5G. Резиденты парка «Великий камень» и сейчас работают на льготных условиях. Там уже реализуются проекты почти 70 представителей с учредителями из 13 стран. Кроме Китая это Германия, Швейцария, США и другие.



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Инвесторы получат льготы для ведения бизнеса в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Это коснется инвестпроектов с вложениями больше 50...
 
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