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Льготы для бизнеса: Лукашенко обсудил развитие парка «Великий камень»
07.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Инвесторы получат льготы для ведения бизнеса в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Это коснется инвестпроектов с вложениями больше 50 миллионов долларов. Уже подготовлен соответствующий указ президента. О развитии бизнеса и новых льготах для резидентов парка говорили сегодня на совещании у Александра Лукашенко.
В числе новых направлений работы парка: производство медицинской продукции, биофармацевтика, создание центра традиционной китайской медицины, а также активное применение технологий 5G. Резиденты парка «Великий камень» и сейчас работают на льготных условиях. Там уже реализуются проекты почти 70 представителей с учредителями из 13 стран. Кроме Китая это Германия, Швейцария, США и другие.
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Инвесторы получат льготы для ведения бизнеса в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Это коснется инвестпроектов с вложениями больше 50...
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