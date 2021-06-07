Глава Евросовета обсудил с Путиным Беларусь

Ситуация в Беларуси стала одной из тем состоявшегося 7 июня телефонного разговора между главой Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом России Владимиром Путиным.



Источник: Council of Europe

Мишель подтвердил официальную позицию Евросоюза по поводу принудительной посадки самолета Ryanair белорусскими властями и проинформировал российского президента о санкциях, введенных ЕС в связи с инцидентом, сообщает сайт Евросовета, передает БелаПАН .

Он подчеркнул, что белорусским властям необходимо «освободить политических заключенных, прекратить репрессии и насилие и начать всесторонний национальный диалог». Россия, по его словам, может сыграть важную роль в деле мирного урегулирования кризиса в Беларуси.

В свою очередь пресс-служба Кремля сообщает: «В связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию Владимир Путин подчеркнул контрпродуктивность такого подхода, как и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства».

Как сообщалось, Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден могут обсудить ситуацию в Беларуси на встрече 16 июня в Женеве (Швейцария).