ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Презентация Apple на WWDC 2021. Рассказываем о главном (видео)

07.06.2021 20:17 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня в 20:00 по минскому времени на конференции WWDC для разработчиков компания Apple проведет презентацию, в первую очередь посвященную операционным системам для устройств компании. Кроме них, может состояться анонс новых «железных» девайсов. Onliner будет вести прямую трансляцию с мероприятия, а все основные анонсы будем собирать в этой публикации.

Свою трансляцию мы начнем в 19:50. Подключайтесь, чтобы ничего не пропустить.



Чего ждем?

Apple уже на протяжении многих лет анонсирует новые версии операционных систем именно на WWDC. Утечек об iOS 15 совсем мало: скорее всего, компания уделит основное внимание не новым функциям, а повышению безопасности и производительности. Однако есть информация, что Apple расширит функционал уведомлений: входящим можно будет задать статус для автоматического ответа. Также некие изменения ожидаются в iMessage.

Система iPadOS 15 обещает принести существенные изменения. В частности, изменится кастомизация главного экрана: виджеты можно будет размещать в любой области, как это сейчас реализовано в iOS 14.

Информации об watchOS 8 практически нет. Как и о грядущих изменениях в macOS.

Прошлой осенью Apple перевела 13-дюймовые Macbook на собственные чипы M1, а 16-дюймовая модель пока что осталась на Intel. Скорее всего, ноутбук переведут на новый чип. Также есть информация о другом дизайне: возможно, Macbook Pro даже сменит поколение. Есть информация о возвращении портов HDMI и под SD-карты.

Обычные AirPods давно просят обновления, но Apple все никак не представит третье поколение наушников. Заодно есть информация об AirPods Pro 2: по свежим данным, наушники смогут отслеживать физическую активность пользователя.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в 20:00 по минскому времени на конференции WWDC для разработчиков компания Apple проведет презентацию, в первую очередь посвященную операционным системам для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда маліўся ў Заляшанах за душы беларускіх ахвяраў падраздзялення «Бурага»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by