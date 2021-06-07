Презентация Apple на WWDC 2021. Рассказываем о главном (видео)

Источник материала: Onliner Сегодня в 20:00 по минскому времени на конференции WWDC для разработчиков компания Apple проведет презентацию, в первую очередь посвященную операционным системам для устройств компании. Кроме них, может состояться анонс новых «железных» девайсов. Onliner будет вести прямую трансляцию с мероприятия, а все основные анонсы будем собирать в этой публикации.

Свою трансляцию мы начнем в 19:50. Подключайтесь, чтобы ничего не пропустить.







Чего ждем?

Apple уже на протяжении многих лет анонсирует новые версии операционных систем именно на WWDC. Утечек об iOS 15 совсем мало: скорее всего, компания уделит основное внимание не новым функциям, а повышению безопасности и производительности. Однако есть информация, что Apple расширит функционал уведомлений: входящим можно будет задать статус для автоматического ответа. Также некие изменения ожидаются в iMessage.

Система iPadOS 15 обещает принести существенные изменения. В частности, изменится кастомизация главного экрана: виджеты можно будет размещать в любой области, как это сейчас реализовано в iOS 14.

Информации об watchOS 8 практически нет. Как и о грядущих изменениях в macOS.

Прошлой осенью Apple перевела 13-дюймовые Macbook на собственные чипы M1, а 16-дюймовая модель пока что осталась на Intel. Скорее всего, ноутбук переведут на новый чип. Также есть информация о другом дизайне: возможно, Macbook Pro даже сменит поколение. Есть информация о возвращении портов HDMI и под SD-карты.

Обычные AirPods давно просят обновления, но Apple все никак не представит третье поколение наушников. Заодно есть информация об AirPods Pro 2: по свежим данным, наушники смогут отслеживать физическую активность пользователя.