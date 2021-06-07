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Бензин снова дорожает. Сколько нужно будет платить за топливо с 8 июня
Источник материала: Партизан
Розничные цены вырастут на 1 копейку с 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».
Цена на бензин АИ-92-К5-Евро: 1,86 рубля, АИ-95-К5-Евро будет стоить 1,96 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,18 рубля. Литр дизельного топлива обойдется в 1,96 рубля.
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Розничные цены вырастут на 1 копейку с 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».
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