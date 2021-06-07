ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Следователи выясняют обстоятельства смерти военнослужащего в Осиповичах

07.06.2021 20:45 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Известно, что трагедия произошла в ресторане, где погибший отдыхал в свободное от службы время. В какой-то момент между ним и ранее незнакомым ему 25-летним мужчиной возник конфликт. На какой почве - в СК пока не рассказывают. Известно, что второй участник инцидента - сотрудник милиции, который в этот момент тоже находился вне службы. В итоге последний нанес удар потерпевшему, от которого тот скончался на месте происшествия. Сообщается, что погибшему военнослужащему 38 лет, он житель Речицы. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известно, что трагедия произошла в ресторане, где погибший отдыхал в свободное от службы время. В какой-то момент между ним и ранее незнакомым ему 25-летним мужчиной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: Пока Киев и Минск только грозят друг другу, ничего серьезного еще не произошло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by