ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Двое подростков попались на наркоторговле в Минском районе

07.06.2021 20:45 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Как сообщили в ГУВД, парней взяли с поличным в тот момент, когда они делали закладки. В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли 31 сверток с особо опасным психотропным веществом. Общий вес альфа-PVP составил 63 грамма.

Материалы проверки переданы в Минский районный отдел Следственного комитета, где действиям задержанных дана правовая оценка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщили в ГУВД, парней взяли с поличным в тот момент, когда они делали закладки. В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли 31 сверток с особо опасным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отчисленный за политику из БГУ студент арестован на 15 суток за «сопротивление»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by