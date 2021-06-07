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Двое подростков попались на наркоторговле в Минском районе
Источник материала: БT
Как сообщили в ГУВД, парней взяли с поличным в тот момент, когда они делали закладки. В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли 31 сверток с особо опасным психотропным веществом. Общий вес альфа-PVP составил 63 грамма.
Материалы проверки переданы в Минский районный отдел Следственного комитета, где действиям задержанных дана правовая оценка.
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Как сообщили в ГУВД, парней взяли с поличным в тот момент, когда они делали закладки. В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли 31 сверток с особо опасным...
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