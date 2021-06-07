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Обзор новостей от спасателей

07.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Купальный сезон открылся - и это приятный момент. Однако начало лето омрачают трагедии на воде. Гибнут взрослые и дети. Обзор новостей от спасателей подготовил Александр Камович.

Трагедия в Крупском районе: 14-летняя девочка утонула в озере. Трагедия произошла вечером 6 июня. По информации СК, в водоем вблизи агрогородка Хотюхово упала школьница. Известно, что подросток прогуливалась с сестрой и подругой у озера, поскользнулась и упала в воду. Находившийся неподалеку мужчина смог достать девочку, но уже без признаков жизни. Несмотря на усилия врачей, девочка скончалась по дороге в больницу.

Елена Крупенина, официальный представитель СК по Минской области: "По данному факту следователи Крупского районного отдела Следственного комитета проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Следует отметить, что семья в социально опасном положении не находится".

При попытке разжечь мангал пострадали мужчина и его годовалая дочь. Семья в больнице с ожогами. По сообщению центра оперативного управления МЧС в Мозыре, информация к ним поступила из больницы. Как предварительно было установлено, семья из трех человек отдыхала на территории гаражного кооператива. Отец разжигал мангал для шашлыков. Потом взял на руки свою дочь и решил добавить жидкость для розжига в огонь. В этот момент пластиковая бутылка треснула, жидкость попала на руки, одежду мужчины и ребенка и загорелась. Отец сбил пламя с себя и дочери и на своей машине поехал в больницу. После осмотра пострадавших госпитализировали.

В Дрогичинском районе водитель грузовика получил смертельную травму: возбуждено уголовное дело. По данным следствия, утром 6 июня 32-летний шофер погрузчика во время работы в сенажной траншее на территории сельхозпредприятия наехал на 49-летнего водителя организации. Тот закрывал задний борт грузового автомобиля. Мужчина от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

В Оршанском районе почти полностью сгорел частный дом и баня. Пожар разгорелся в деревне Прокшино в воскресенье. Когда спасатели прибыли на место происшествия, постройки горели открытым пламенем. Хозяина подворья в доме не было, он не пострадал. Огонь ликвидировали. В доме повреждена кровля, перекрытия, имущество и стены, в бане уничтожена крыша и стены. Рассматривается версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Волковысские спасатели оказали помощь 13-летнему мальчику, который ногой застрял в дереве. Местным спасателям очевидцы сообщили, что в поселке Россь требуется помощь ребенку. Сотрудники МЧС установили лестницу и поддерживали парня сверху.

Между стволов установили упор и придерживали ногу снизу. При помощи инструмента освободили ребенка. Спасательная операция длилась менее 10 минут. После осмотра медиками мальчишку отпустили домой, госпитализация не потребовалась.

 
Теги: Новости
 
 
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Купальный сезон открылся - и это приятный момент. Однако начало лета омрачают трагедии на воде. Гибнут взрослые и дети. Обзор новостей от спасателей подготовил...
 
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