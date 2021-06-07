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В Минском районе нетрезвый водитель и его знакомые оказали сопротивление наряду ГАИ, повредили служебный автомобиль - в итоге их пришлось задерживать ОМОНу. Инцидент произошел накануне в деревне Хатежино. Так, местный житель сообщил в милицию, что рядом с кафе предположительно нетрезвый водитель "Волги" совершил ДТП с его "Вольво". После чего скрылся с места аварии. Заявитель успел сфотографировать авто виновника, поэтому сотрудники ГАИ оперативно его установили. 52-летний мужчина уже был дома. С компанией друзей и родственников они устроили застолье.

Cотрудник УИОС УВД Минской области:

Наряду ОГАИ Минского РУВД при задержании нарушитель и другие лица оказали сопротивление. В соответствии с законом милиционеры применили специальные средства. Гражданин причинил механические повреждения служебному транспорту (разбил лобовое стекло, повредил стационарную радиостанцию и обшивку двери). Прибывший наряд ОМОНа совместно с сотрудниками ГАИ задержал нарушителя и еще пятерых участников шумной компании. В ходе медицинского освидетельствования прибор алкотестер показал 1,58 промилле. В отношении составлено три административных протокола. По данному факту проводится проверка. Противоправным действиям всех участников будет дана правовая оценка.