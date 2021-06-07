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Свыше 9 часов налета и более 200 тонн сброшенной воды. Авиаторы МЧС продолжают помогать коллегам в тушении пожаров в Турции. За выходные экипаж вертолета Ми-8 выполнил 5 полетов с площадки в городе Сеферихисар. Помимо помощи в борьбе со стихией, наши спасатели доставили продукты питания, питье, а также вещи турецким специалистам, которые ликвидируют возгорания с земли. К слову, высадка людей выполнялась в буквальном смысле из подвешенного состояния. Такой режим используют наиболее опытные экипажи, когда невозможно приземлиться в условиях горной местности. В таких ситуациях авиаторы поддерживают воздушное судно практически в неподвижном положении, как бы "зависая" над заданной точкой. Сегодня экипаж вертолета вновь заступил на боевое дежурство в турецком городе Сеферихисар и готов к выполнению задач.