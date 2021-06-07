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Со вторника в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо
Источник материала: UDF
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Как паведамляе пресс-служба «»Белнефтехима», со вторника автомобильное топливо дорожает снова на 1 копейку. Такое решение «обусловлено ростом мировых котировок нефти».
Цены за 1 литр будут такие:
АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 86 копеек;
АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 96 копеек;
АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 18 копеек;
ДТ — 1 рубль 96 копеек.
Предыдущий раз топливо подорожало 2 июня. С начала года автомобильное топливо в Беларуси подорожало на 8,1%.
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Предыдущий раз топливо подорожало 2 июня.
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