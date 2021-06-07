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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Со вторника в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо Предыдущий раз топливо подорожало 2 июня.

Как паведамляе пресс-служба «»Белнефтехима», со вторника автомобильное топливо дорожает снова на 1 копейку. Такое решение «обусловлено ростом мировых котировок нефти».Цены за 1 литр будут такие:АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 86 копеек;АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 96 копеек;АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 18 копеек;ДТ — 1 рубль 96 копеек.Предыдущий раз топливо подорожало 2 июня. С начала года автомобильное топливо в Беларуси подорожало на 8,1%.