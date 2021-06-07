ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Со вторника в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

07.06.2021 20:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Со вторника в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо
На заправке / sb.by​
С 8 июня в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо. Это 16-е повышение цен с начала 2021 года.

Как паведамляе пресс-служба «»Белнефтехима», со вторника автомобильное топливо дорожает снова на 1 копейку. Такое решение «обусловлено ростом мировых котировок нефти».

Цены за 1 литр будут такие:

АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 86 копеек;

АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 96 копеек;

АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 18 копеек;

ДТ — 1 рубль 96 копеек.

Предыдущий раз топливо подорожало 2 июня. С начала года автомобильное топливо в Беларуси подорожало на 8,1%.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предыдущий раз топливо подорожало 2 июня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ціханоўская сустракаецца зь беларусамі ў Празе. Ужывую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by