День народного единства учрежден в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси учрежден государственный праздник – День народного единства. Соответствующий указ №206 президент Александр Лукашенко подписал 7 июня, передает БЕЛТА .

Сообщается, что День народного единства начнет отмечаться в республике 17 сентября и не будет выходным.

«Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции», – отметили в пресс-службе главы государства.

Как указано в сообщении, восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны и занять достойное место в международном сообществе, стать одним из основателей Организации Объединенных Наций.

В пресс-службе президента страны также отметили, что установление новой праздничной даты позволит подчеркнуть преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности.