ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

День народного единства учрежден в Беларуси

07.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси учрежден государственный праздник – День народного единства. Соответствующий указ №206 президент Александр Лукашенко подписал 7 июня, передает БЕЛТА.

Сообщается, что День народного единства начнет отмечаться в республике 17 сентября и не будет выходным.

«Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции», – отметили в пресс-службе главы государства.

Как указано в сообщении, восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны и занять достойное место в международном сообществе, стать одним из основателей Организации Объединенных Наций.

В пресс-службе президента страны также отметили, что установление новой праздничной даты позволит подчеркнуть преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности.

Ранее стало известно, что в июне белорусский парламент рассмотрит в первом чтении законопроект об изменении Конституции. Документ внес в парламент президент. Согласно изменениям, выборы в советы депутатов и палату представителей Национального собрания будут проводиться в единый день голосования.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздник будет отмечаться в республике 17 сентября
 
Новости дня
Новости разные
 
Независимые журналисты останутся в Беларуси, несмотря ни на что
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by