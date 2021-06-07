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День народного единства учрежден в Беларуси
07.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси учрежден государственный праздник – День народного единства. Соответствующий указ №206 президент Александр Лукашенко подписал 7 июня, передает
Сообщается, что День народного единства начнет отмечаться в республике 17 сентября и не будет выходным.
Как указано в сообщении, восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны и занять достойное место в международном сообществе, стать одним из основателей Организации Объединенных Наций.
В пресс-службе президента страны также отметили, что установление новой праздничной даты позволит подчеркнуть преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности.
Ранее стало известно, что в июне белорусский парламент рассмотрит в первом чтении законопроект об изменении Конституции. Документ внес в парламент президент. Согласно изменениям, выборы в советы депутатов и палату представителей Национального собрания будут проводиться в
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Праздник будет отмечаться в республике 17 сентября
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