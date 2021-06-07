ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Помните дело кукол, которых сожгли? Могилевчанину дали 3 года колонии

07.06.2021 21:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Суд Могилевского района 7 июня приговорил 46-летнего политзаключенного Дмитрия Лукашевича к трем годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство) и ч. 2 ст. 368 УК (оскорбление президента).

 Мужчину осудили за изготовление и сожжение кукол, отсылающих к должностным лицам Республики Беларусь, в том числе и Александра Лукашенко, сообщили могилёвские правозащитники.

В самом начале процесса 4 июня государственный обвинитель ходатайствовал, что процесс прошел в закрытом режиме, пояснив, что свидетелями по делу будут проходить люди, которые замешаны в другом эпизоде "дела кукол". Судья удовлетворил ходатайство – заседания проходили в закрытом режиме.

По данным правозащитников, Лукашевичу вменяли в вину сожжение кукол в пустынном месте между Могилевом и деревней Гаи.



Могилевчанина со 2 марта удерживали под стражей. Правозащитные организации Беларуси признали его политзаключенным.

Трое других фигурантов "дела кукол" по первому эпизоду – политзаключенные Сергей Скок, Максим Сергеенко и Ольга Климкова – осуждены к 3-3,5 годам колонии.
 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Могилевского района 7 июня приговорил 46-летнего политзаключенного Дмитрия Лукашевича к трем годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство) и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мне казалі, што абавязкова прашэньне менавіта на імя Лукашэнкі і прызнаньне віны». Як датэрміновае вызвалялі асуджаных за Плошчу-2010.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by