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Помните дело кукол, которых сожгли? Могилевчанину дали 3 года колонии
Источник материала: Партизан
Суд Могилевского района 7 июня приговорил 46-летнего политзаключенного Дмитрия Лукашевича к трем годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство) и ч. 2 ст. 368 УК (оскорбление президента).
Мужчину осудили за изготовление и сожжение кукол, отсылающих к должностным лицам Республики Беларусь, в том числе и Александра Лукашенко, сообщили могилёвские правозащитники.
В самом начале процесса 4 июня государственный обвинитель ходатайствовал, что процесс прошел в закрытом режиме, пояснив, что свидетелями по делу будут проходить люди, которые замешаны в другом эпизоде "дела кукол". Судья удовлетворил ходатайство – заседания проходили в закрытом режиме.
По данным правозащитников, Лукашевичу вменяли в вину сожжение кукол в пустынном месте между Могилевом и деревней Гаи.
Могилевчанина со 2 марта удерживали под стражей. Правозащитные организации Беларуси признали его политзаключенным.
Трое других фигурантов "дела кукол" по первому эпизоду – политзаключенные Сергей Скок, Максим Сергеенко и Ольга Климкова – осуждены к 3-3,5 годам колонии.
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Суд Могилевского района 7 июня приговорил 46-летнего политзаключенного Дмитрия Лукашевича к трем годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство) и...
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