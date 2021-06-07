Помните дело кукол, которых сожгли? Могилевчанину дали 3 года колонии

Мужчину осудили за изготовление и сожжение кукол, отсылающих к должностным лицам Республики Беларусь, в том числе и Александра Лукашенко, сообщили могилёвские правозащитники.





В самом начале процесса 4 июня государственный обвинитель ходатайствовал, что процесс прошел в закрытом режиме, пояснив, что свидетелями по делу будут проходить люди, которые замешаны в другом эпизоде "дела кукол". Судья удовлетворил ходатайство – заседания проходили в закрытом режиме.





По данным правозащитников, Лукашевичу вменяли в вину сожжение кукол в пустынном месте между Могилевом и деревней Гаи.













Могилевчанина со 2 марта удерживали под стражей. Правозащитные организации Беларуси признали его политзаключенным.





Трое других фигурантов "дела кукол" по первому эпизоду – политзаключенные Сергей Скок, Максим Сергеенко и Ольга Климкова – осуждены к 3-3,5 годам колонии.



