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Байден и Зеленский созвонились
Источник материала: Партизан
Лидеры двух стран пообщались по телефону перед тем, как президент США встретится с российским президентом.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Как рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Вашингтоне, Байден сказал Зеленскому, что он будет "твердо отстаивать суверенитет Украины".
Также сообщается что Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон этим летом, после того, как Байден вернется из Европы,
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Лидеры двух стран пообщались по телефону перед тем, как президент США встретится с российским президентом.
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