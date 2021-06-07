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Байден и Зеленский созвонились

07.06.2021 21:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидеры двух стран пообщались по телефону перед тем, как президент США встретится с российским президентом.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Вашингтоне, Байден сказал Зеленскому, что он будет "твердо отстаивать суверенитет Украины".

Также сообщается что Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон этим летом, после того, как Байден вернется из Европы, пишет Корреспондент. 
 
 
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Лидеры двух стран пообщались по телефону перед тем, как президент США встретится с российским президентом.
 
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