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Нелегалы штурмуют беларуско-польскую границу. За 2021 год их стало больше в 4 раза

07.06.2021 21:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Большую группу нелегальных мигрантов — 24 человека — задержали польские пограничники ночью 2 июня у беларуской границы.

Нелегалы штурмуют беларуско-польскую границу. За 2021 год их стало больше в 4 раза
фото носит иллюстративный характер
Среди нарушителей 11 граждан Афганистана, 9 граждан России чеченской национальности, 2 гражданина Палестины, 1 гражданин Армении и 1 гражданин Иордании. Это не первая большая группа, остановленная в этом году, сообщили Hrodna.life в пресс-службе Подляшского отдела пограничной службы.

Группа мигрантов перешла так называемую «зеленую границу» в окрестностях городка Шудзялова. С беларуской стороны ближайшие значимые населенные пункты -Малая Берестовица, Олекшицы и Макаровцы.

По состоянию на 6 июня с начала 2021 года подляшские пограничники задержали за незаконное пересечение границы 112 человек. Среди них не только нарушители белорусско-польской границы, но и мигранты, остановленные на польско-литовском пограничье, а также глубже внутри страны.

«Но большинство групп задерживали именно за переход белорусско — польской границы — всего 92 человека», — сообщила Hrodna.life пресс-секретарь Подляшского отделения Польской пограничной службы Катажина Зданович. Для примера — за первые шесть месяцев 2020 года всего на всем отрезке, который охраняет Подляшский отдел (граница с Литвой и Беларусью), задержано 24 человека — в 3,8 раз меньше.

Штурмуют не только Польшу

Больше нелегальных мигрантов стало и на белорусско-литовской границе. За первые пять месяцев 2021 года их было больше, чем за три предыдущих года вместе, пишет «Еврорадио». За последние четыре дня литовские пограничники задержали 75 нелогалов-почти столько же, сколько за весь 2020 года, передает «Еврорадио».

Во время обращения к парламенту 26 мая, Александр Лукашенко заявил: «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить». Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал это открытой угрозой. О том, что Беларусь ограждает страны ЕС от потока нелегальных мигрантов, Лукашенко говорил не раз. Вероятность того, что Беларусь в ответ на санкции Запада начнёт пропускать мигрантов также рассматривалась экспертами еще в 2011 году.
 
 
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Большую группу нелегальных мигрантов — 24 человека — задержали польские пограничники ночью 2 июня у беларуской границы.
 
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