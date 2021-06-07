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Могилевчанина приговорили к трем годам колонии по «делу о куклах»
Источник материала: Навiны
46-летний житель Могилева Дмитрий Лукашевич приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за перформанс с ростовыми куклами и надписями о высших должностных лицах, сообщают правозащитники.
Лукашевич был обвинен по двум статьям Уголовного кодекса: 339 (злостное хулиганство) и 368 (оскорбление президента). Закрытый процесс начался 4 июня и завершился 7-го. Фигурант находится под стражей со 2 марта, правозащитники признали его политзаключенным, передает
В апреле по «делу о куклах» были осуждены три жителя Могилева: 46-летняя Ольга Климкова, 33-летний Сергей Скок и 37-летний Максим Сергеенко. Климкова и Скок получили 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, Сергеенко — 3 года. Они также признаны политзаключенными.
По этому делу было задержано около 10 человек.
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46-летний житель Могилева Дмитрий Лукашевич приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за перформанс с ростовыми куклами и надписями о высших...
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