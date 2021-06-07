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Согласована форма сборной Украины на Евро – с Крымом и надписью «Героям слава!»
07.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020. Главный элемент – контур границ страны.
Помимо контуров границы, на воротнике расположен лозунг. На внешней стороне – «Слава Украине».
На внутренней – «Героям слава».
Украинская форма уже возмутила некоторых депутатов российской Госдумы из-за политического лозунга, сообщает
Но, кажется, никаких санкций не будет.
– Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки, – рассказали «Спорт-Экспрессу» в УЕФА.
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Сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020. Главный элемент – контур границ страны.
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