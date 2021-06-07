Согласована форма сборной Украины на Евро – с Крымом и надписью «Героям слава!»

Источник материала: Салiдарнасць

Сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020. Главный элемент – контур границ страны.





Помимо контуров границы, на воротнике расположен лозунг. На внешней стороне – «Слава Украине».





На внутренней – «Героям слава».





Украинская форма уже возмутила некоторых депутатов российской Госдумы из-за политического лозунга, сообщает sports.ru .

Но, кажется, никаких санкций не будет.

– Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки, – рассказали «Спорт-Экспрессу» в УЕФА.