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Согласована форма сборной Украины на Евро – с Крымом и надписью «Героям слава!»

07.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020. Главный элемент – контур границ страны.

Согласована форма сборной Украины на Евро – с Крымом и надписью «Героям слава!»

Помимо контуров границы, на воротнике расположен лозунг. На внешней стороне – «Слава Украине».

Согласована форма сборной Украины на Евро – с Крымом и надписью «Героям слава!»

На внутренней – «Героям слава».

Согласована форма сборной Украины на Евро – с Крымом и надписью «Героям слава!»

Украинская форма уже возмутила некоторых депутатов российской Госдумы из-за политического лозунга, сообщает sports.ru.

Но, кажется, никаких санкций не будет.

– Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки, – рассказали «Спорт-Экспрессу» в УЕФА.

 
 
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Сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020. Главный элемент – контур границ страны.
 
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