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Миллиардер Джефф Безос полетит в космос с братом
Источник материала: Партизан
Американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос на борту первого пилотируемого корабля своей компании Blue Origin.
Об этом бизнесмен сообщил в Instagram.
С собой Безос возьмет младшего брата Марка,
"С 5 лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля отправлюсь в это путешествие с братом. Большое приключение с лучшим другом", - подписал публикацию миллиардер.
Полет запланировали на 20 июля - через 15 дней после того, как Безос покинет пост генерального директора Amazon.
Корабль рассчитан на шесть пассажиров. Одно место Blue Origin разыгрывает на онлайн-аукционе. Вероятно, что другие свободные места достанутся сотрудникам компании.
В космос также собрался британский предприниматель Ричард Брэнсон, возглавляющий Virgin Galactic.
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Американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос на борту первого пилотируемого корабля своей компании Blue Origin.
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