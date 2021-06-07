Миллиардер Джефф Безос полетит в космос с братом

Об этом бизнесмен сообщил в Instagram.





пишет gazeta.ua С собой Безос возьмет младшего брата Марка,gazeta.ua





"С 5 лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля отправлюсь в это путешествие с братом. Большое приключение с лучшим другом", - подписал публикацию миллиардер.





Полет запланировали на 20 июля - через 15 дней после того, как Безос покинет пост генерального директора Amazon.





Корабль рассчитан на шесть пассажиров. Одно место Blue Origin разыгрывает на онлайн-аукционе. Вероятно, что другие свободные места достанутся сотрудникам компании.





В космос также собрался британский предприниматель Ричард Брэнсон, возглавляющий Virgin Galactic.



