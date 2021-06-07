ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Миллиардер Джефф Безос полетит в космос с братом

07.06.2021 21:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос на борту первого пилотируемого корабля своей компании Blue Origin.

Об этом бизнесмен сообщил в Instagram.

С собой Безос возьмет младшего брата Марка, пишет gazeta.ua

"С 5 лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля отправлюсь в это путешествие с братом. Большое приключение с лучшим другом", - подписал публикацию миллиардер.

Полет запланировали на 20 июля - через 15 дней после того, как Безос покинет пост генерального директора Amazon.

Корабль рассчитан на шесть пассажиров. Одно место Blue Origin разыгрывает на онлайн-аукционе. Вероятно, что другие свободные места достанутся сотрудникам компании.

В космос также собрался британский предприниматель Ричард Брэнсон, возглавляющий Virgin Galactic.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос на борту первого пилотируемого корабля своей компании Blue Origin.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз погоды на 8-10 июня: дожди и грозы. Зонтики не забудьте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by