Зачем власти понадобился «День народного единства»?

Источник материала: Салiдарнасць

В ситуации политических репрессий учреждение «государственного праздника» выглядит как насмешка над здравым смыслом.





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Александр Лукашенко подписал указ об учреждении государственного праздника – «Дня народного единства». Он будет отмечаться 17 сентября (не выходной день).

Сообщается, что восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей ООН.

Учреждение «государственного праздника» с громким названием в нынешней ситуации не может не вызывать вопросы.

Напомним, что еще в начале 2021-го власти объявили его «годом народного единства». Но если тогда могло показаться, что режим попытается как-то наполнить название смыслом и предпринять шаги для компромисса с протестующим обществом, то теперь таких иллюзий нет.

На конец мая по «протестным» уголовным делам были осуждены около 700 человек, большинство из которых признаны политзаключенными. И это далеко не конец: число «протестных» уголовных дел исчисляется тысячами. Правозащитники говорят о гуманитарной катастрофе.

То есть с точки зрения внутриполитической ситуации нет шансов на то, что в обществе признают новый праздник.

Зато учреждение «День народного единства» можно объяснить желанием насолить соседям, не признающим Александра Лукашенко легитимным главой государства.

Для этого власти ранее уже завели уголовное дело о геноциде жителей Беларуси во время войны и выразили желание добиться проведения опроса экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса .

В апреле Лукашенко дал прямую установку: «Следует активнее продвигать темы преследования этнических белорусов в межвоенный и послевоенный периоды, деятельности польских националистических бандформирований (и не только польских) на нашей территории».

Видимо, с точки зрения действующих властей государственный праздник 17 сентября должен напоминать о притеснениях белорусов со стороны Польши.

Но шансов на это немного. Во-первых, как уже было сказано выше, многие белорусы находятся в ужасе от репрессий со стороны самой белорусской власти.

Во-вторых, дата 17 сентября 1939 года вызывает воспоминания и о других исторических фактах.

В том числе о братании бойцов Красной армии и солдат фашисткой Германии в Бресте , последовавших затем со стороны большевиков депортациях и репрессиях в Западной Беларуси, принуждению крестьян к вступлению в колхозы.

Дата 17 сентября 1939 является знаковой в истории страны, но счастья белорусам она не принесла. Тем более она не может поспособствовать счастью белорусов в нынешней ситуации.

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