|
Конкурсы, спортивные соревнования и отдых на природе: в Шкловском районе превую смену школьников принял детский лагерь «Родник»
Источник материала: ОНТ
Интересные и насыщенные – каникулы многие школьники проводят в детских лагерях. Первая смена началась пару дней назад, а впечатлений уже до начала учебного года хватит. Только в Могилёвской области этим летом будет работать 743 детских лагеря. Здесь и спорт, и концерты, и конкурсы. А главное – новые друзья.
Репетиции и концерты, спортивные состязания и квесты. Каждый день в оздоровительном лагере «Родник» расписан буквально по минутам. Общие интересы – увлечение пением и сцена - положили начало дружбе Ольги и Александры. Теперь ни одно из мероприятий в лагере не проходит без талантливых подружек.
На спортивных площадках ажиотаж. Игры с мячом, бег с препятствиями и упражнения на турниках. Занятие по интересам здесь может найти каждый. Ребята забывают даже про гаджеты.
На первой смене в «Роднике» восемь отрядов, а это 200 ребят возрастом от 6 до 15 лет. в этом году безопасность детей – это не только контрольно-пропускная система на въезде. Пандемия внесла свои коррективы, поэтому теперь в наличии – антисептики и медицинские маски.
Организация досуга и безопасность детей – главные задачи руководства и воспитателей. Но всё это было бы формальностью, если каждый из взрослых не умел находить общий язык с детьми, вкладывать в них душу.
Ещё три года назад Анастасия Гаюк проводила летние каникулы в лагере в качестве воспитанницы. В этом году студентке Насте путёвка уже не полагается по возрасту. Но девушка нашла возможность вернуться в любимый лагерь в качестве аккомпаниатора.
После активностей на свежем воздухе обед ребята уплетают за обе щеки. Повара рады стараться, довольны, что здесь хорошо кушают даже «малоежки».
Этим летом в Могилёвской области будут работать 743 лагеря: из них 178 круглосуточного пребывания, более полутысячи – дневного. За это время здесь отдохнут, заведут новые знакомства и оздоровятся свыше 44 тысяч детей.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конкурсы, спортивные соревнования и отдых на природе: в Шкловском районе превую смену школьников принял детский лагерь «Родник»
Интересные и насыщенные – каникулы многие школьники проводят в детских лагерях. Первая смена началась пару дней назад, а впечатлений уже до начала учебного года...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)