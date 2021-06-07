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Конкурсы, спортивные соревнования и отдых на природе: в Шкловском районе превую смену школьников принял детский лагерь «Родник»

07.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Конкурсы, спортивные соревнования и отдых на природе: в Шкловском районе превую смену школьников принял детский лагерь «Родник»

Интересные и насыщенные – каникулы многие школьники проводят в детских лагерях. Первая смена началась пару дней назад, а впечатлений уже до начала учебного года хватит. Только в Могилёвской области этим летом будет работать 743 детских лагеря. Здесь и спорт, и концерты, и конкурсы. А главное – новые друзья.

Репетиции и концерты, спортивные состязания и квесты. Каждый день в оздоровительном лагере «Родник» расписан буквально по минутам. Общие интересы – увлечение пением и сцена - положили начало дружбе Ольги и Александры. Теперь ни одно из мероприятий в лагере не проходит без талантливых подружек.

Александра Павлюк, воспитанница детского оздоровительного лагеря «Родник»: «Мы подружились на почве общего увлечения. И хотим продолжить нашу дружбу. Мне нравится, что в лагере можно проявить свои таланты: кто-то танцует, кто-то занимается спортом. А мы поём».

Ольга Могилевцева, воспитанница детского оздоровительного лагеря «Родник»: «Здесь все настолько дружные, меня со всеми познакомили. И мне здесь настолько понравилось, что я уже третий раз сюда приезжаю с душой».

На спортивных площадках ажиотаж. Игры с мячом, бег с препятствиями и упражнения на турниках. Занятие по интересам здесь может найти каждый. Ребята забывают даже про гаджеты.

Никита Карпов, воспитанник детского оздоровительного лагеря «Родник»: «Тут очень много разных классных мероприятий. Мы з друзьями много гуляем, общаемся». Иван Вашкевич, воспитанник детского оздоровительного лагеря «Родник»: «Много интересных вещей, вкусно кормят в столовой, занимаются с детьми. И вечером есть всегда какое-то интересное мероприятие».

На первой смене в «Роднике» восемь отрядов, а это 200 ребят возрастом от 6 до 15 лет. в этом году безопасность детей – это не только контрольно-пропускная система на въезде. Пандемия внесла свои коррективы, поэтому теперь в наличии – антисептики и медицинские маски. 

Сергей Ковалёв, директор детского оздоровительного лагеря «Родник»: «В нашем лагере максимально предусмотрели меры безопасного и комфортного пребывания. Организован масочный режим. Никто из посторонних на территорию лагеря пройти не сможет. Организовано видеонаблюдение».

Организация досуга и безопасность детей – главные задачи руководства и воспитателей. Но всё это было бы формальностью, если каждый из взрослых не умел находить общий язык с детьми, вкладывать в них душу.

Ещё три года назад Анастасия Гаюк проводила летние каникулы в лагере в качестве воспитанницы. В этом году студентке Насте путёвка уже не полагается по возрасту. Но девушка нашла возможность вернуться в любимый лагерь в качестве аккомпаниатора.

Анастасия Гаюк, аккомпаниатор детского оздоровительного лагеря «Родник»: «На самом деле, то, что я была здесь как ребёнок, мне очень теперь помогает. Потому что я понимаю детей. Мне с ними проще. Что-то им разрешить съесть не вовремя. На тихом часу почитать книгу, а не поспать».

После активностей на свежем воздухе обед ребята уплетают за обе щеки. Повара рады стараться, довольны, что здесь хорошо кушают даже «малоежки».

 Этим летом в Могилёвской области будут работать 743 лагеря: из них 178 круглосуточного пребывания, более полутысячи – дневного. За это время здесь отдохнут, заведут новые знакомства и оздоровятся свыше 44 тысяч детей. 

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Теги: знакомства
 
 
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Интересные и насыщенные – каникулы многие школьники проводят в детских лагерях. Первая смена началась пару дней назад, а впечатлений уже до начала учебного года...
 
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