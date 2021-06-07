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Случай заражения туляремией зафиксировали в Могилевской области

07.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Случай заражения туляремией зафиксировали в Могилевской области

В июне зарегистрировали случай инфицирования туляремией в Могилевском районе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на врача-эпидемиолога отделения особо опасных инфекций УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Наталью Морозову.

Источником заражения стал заяц. Инфицирование произошло из-за разделывания тушки без перчаток.

При этом инфицирование туляремией в Беларуси происходит очень редко. За последние 20 лет – всего 7 случаев. Чаще всего источниками становятся дикие грызуны, птицы, зайцеобразные, собаки, овцы.

Возбудитель очень устойчив к внешним воздействиям и может несколько месяцев сохраняться в воде, земле, почве, мяcе животных.

Врач отметила, что заболевший человек не опасен для окружающих. Из главных симптомов – высокая температура, боль в мышцах, головная боль. Поражаются слизистые лица, может возникать сыпь. Лихорадка может длиться от 6 до 30 дней.

Фото: Pixabay


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В июне зарегистрировали случай инфицирования туляремией в Могилевском районе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на врача-эпидемиолога отделения особо опасных...
 
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