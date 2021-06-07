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На выезде из Беларуси в ЕС скопилось около 1,7 тыс. фур
Источник материала: ОНТ
На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось около 1,7 тыс. фур, сообщили на
Такие данные опубликованы на 20:00 7 июня.
На польской границе перед пунктом пропуска «Брузги» образовалась очередь в более чем 160 фур. Свыше 90 фур ожидают очереди в «Берестовице», более 100 – в пункте пропуска «Козловичи».
Фото: БЕЛТА
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На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось около 1,7 тыс. фур, сообщили на сайте Госпогранкомитета. Такие данные опубликованы на 20:00 7 июня. На польской границе перед...
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