На выезде из Беларуси в ЕС скопилось около 1,7 тыс. фур

Источник материала: ОНТ

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось около 1,7 тыс. фур, сообщили на сайте Госпогранкомитета.

Такие данные опубликованы на 20:00 7 июня.

На польской границе перед пунктом пропуска «Брузги» образовалась очередь в более чем 160 фур. Свыше 90 фур ожидают очереди в «Берестовице», более 100 – в пункте пропуска «Козловичи».

Фото: БЕЛТА

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